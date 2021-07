Disagi questa mattina all’hub della Fiera del Levante. Decine di persone in coda ma i cancelli sono rimasti chiusi. “Con appuntamento – denuncia un utente al governatore Emiliano – ma i vaccini non ci sono disponibili. Non si poteva avvisare prima ? Famiglie intere ad attendere da ore per avere una risposta fuori dall’HUB della Fiera a Bari” .( Foto facebook)

