“Ho trovato molto interessante quello che ha scritto e se le fa piacere vorrei approfondire il suo giudizio”. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano scrive un post in risposta a Lorenzo Biagiarelli, critico di cucina che ieri aveva duramente attaccato la Valle d’Itria in un post su Facebook, dichiarando che in 16 giorni aveva mangiato “mediamente male”.

Tantissime le critiche ricevute da Biagiarelli sui social. Emiliano invece ha teso la mano e chiesto un approfondimento, fornendo anche il suo numero di telefono.

