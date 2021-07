Alla fine ha vinto la linea della prudenza suggerita anche dalla Prefettura che nel corso dell’ultimo comitato aveva chiesto ai sindaci di vietare i maxischermo per la finale di questa sera degli Europei. E mentre alcuni comuni come Bari si erano adeguati, per altri la decisione di sospendere qualsiasi iniziativa è arrivata solo nella tarda serata di ieri. È il caso dei sindaci di di Giovinazzo, Casamassima e Triggiano che hanno annullato l’installazione, mentre altri Comuni, come Bitonto, Gravina, Locorotondo e Mola, hanno deciso di chiudere al transito delle auto alcune zone più centrali. Per evitare i tradizionali caroselli.

