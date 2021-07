Fuochi d’artificio da Palese a Japigia. E centinaia di persone in centro con bandiere, fischietti, fumogeni per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei. L’Italia ha battuto l’Inghilterra ai rigori.

In centro è esplosa la gioia: la polizia ha chiuso parte di corso Vittorio Emanuele e i festeggiamenti si sono tenuti rigorosamente a piedi anche per evitare le scene che si sono registrate alla semifinale con auto prese a calci. In tutte le strade limitrofe del centro e non solo sono partiti i caroselli: Bari si è unita a tutte le città di Italia per festeggiare la vittoria.

