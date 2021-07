È stato individuato dai poliziotti della squadra volante di zona, mentre si trovava in auto con altre quattro persone, di cui una con precedenti penali. Protagonista della vicenda un 19enne di Bari, pluripregiudicato e residente nel quartiere San Paolo, sottoposto agli arresti domiciliari, ma fuori casa in evidente violazione della misura restrittiva.

Al momento del fermo, il giovane ha fornito agli agenti generalità false per tentare di eludere il controllo. Riconosciuto, però, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per evasione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Intanto, il conducente del veicolo, un 18enne incensurato, è stato indagato in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.