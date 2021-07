E’ stata una notte di grande gioia a Bari come nel resto d’Italia. Nel capoluogo pugliese dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma contro l’Inghilterra è iniziata la festa in strada tra caroselli, bandiere, fuochi d’artificio in molte zone senza alcun distanziamento.

“Ricorderò questa vittoria per tutta la vita, siamo campioni d’Europa”, uno dei commenti dei tifosi azzurri. In basso una selezione di fotografie, realizzate dalla turista francese Magaly Imbert. Dal lungomare a corso Vittorio Emanuele chiusa alle auto, è stato un tripudio di sorrisi per l’epilogo di Euro 2020

