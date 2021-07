È stato sorpreso in flagrante dai poliziotti della volante di zona mentre si allontanava velocemente da un negozio del centro di Bari, del quale aveva poco prima infranto la vetrina per impossessarsi di alcuni telefoni cellulari in esposizione. È accaduto nella tarda notte di ieri, in pieno centro città.

Il giovane, un cittadino nigeriano 30enne, con permesso di soggiorno scaduto da 5 anni e precedenti di Polizia inerenti l’ingresso clandestino in Italia è stato tratto in arresto per furto aggravato. La merce è stata restituita all’avente diritto e l’uomo condotto in carcere.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.