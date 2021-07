Poteva trasformarsi in tragedia l’incredibile incidente stradale avvenuto pochi minuti fa, nel quartiere Carrassi di Bari. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda e una Fiat Croma si sono scontrate all’angolo tra via Giulio Petroni e via Bottalico. Nell’impatto, la Fiat Panda si è completamente ribaltata su sé stessa, mentre la Croma ha subito un importante danno laterale anteriore.

Tre gli occupanti dei mezzi che, fortunatamente, sono usciti dalle vetture solo con qualche graffio. Sul luogo dell’incidente sono al lavoro i soccorritori e gli agenti della polizia locale, per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.