È stato brutalmente aggredito da tre persone mentre si trovava in piazza Cinquecentenario, a Cerignola e rapinato della pistola, legalmente detenuta, che portava con sé. Vittima della violenza un commerciante di 53 anni che, poco dopo la mezzanotte di ieri, è stato avvicinato da tre giovani a volto coperto, subito dopo essere uscito di casa.

I tre lo hanno picchiato e, prima di scappare, gli hanno sottratto l’arma, una pistola calibro 6,35 dichiarata e che, presumibilmente, l’uomo era intenzionato a riportare in negozio. L’uomo, gravemente ferito durante l’aggressione, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, mentre sono al lavoro gli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’evento e risalire ai responsabili. Al vaglio, in particolar modo, i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.