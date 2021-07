Ci sono numerosi salentini tra gli oltre 300 studenti (tutti minorenni) bloccati a Dubai in seguito a focolaio Covid-19. Gli studenti sono partiti lo scorso 30 giugno per una vacanza studio organizzata da “Accademia Britannica”, tour operatori specializzato nel turismo studentesco in Italia e all’estero.

Adesso, gli studenti, si trovano in quarantena all’interno dei campus dopo che undici di loro sono risultati positivi al Covid-19. Il contagio sarebbe avvenuto durante la visita in un mercato cittadino. La notizia è stata diffusa in particolare dalla famiglia di due studenti di Cutrofiano, bloccati negli Emirati Arabi. Secondo quanto riferito, gli studenti, sono partiti accompagnaati da dei Group Leader e sarebbero dovuto rientrare mercoledì prossimo. Immediata l’attivazione del protocollo di sicurezza che comporta tampone obbligatorio e isolamento fino all’esito dei risultati.

Foto Pxhere

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.