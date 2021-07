Saranno banditi al più presto i concorsi per veterinari nelle Asl (le commissioni sono state nominate) e intanto si provvederà ad assumere otto unità a tempo determinato, per fronteggiare le carenze in organico. Sono le risposte del direttore generale dell’Asl Bari Antonio Sanguedolce alla consigliera regionale Lucia Parchitelli, nell’audizione in terza commissione del Consiglio regionale (sanità), presieduta da Mauro Vizzino.

Per la Parchitelli, otto veterinari sono insufficienti a fronteggiare una situazione di autentica emergenza, dopo gli ulteriori pensionamenti e in considerazione della turnazione estiva. L’assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco ha fatto presente che il piano dei fabbisogni definito dimostra la consapevolezza di dover affrontare il problema, segnalato anche dalle aziende zootecniche alimentari, per i ritardi negli indispensabili e necessari controlli. (foto pixabay)

