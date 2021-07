“Abbiamo dato mandato alle Asl di verificare i motivi per la mancata vaccinazione degli over60 in Puglia, come già fatto per gli over80”: lo annuncia l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, interpellato dall’ANSA su come la Regione intenda convincere i quasi 87mila over 60 che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid.

“Gli scettici saranno invitati attivamente a vaccinarsi», spiega Lopalco. In sostanza, le Asl e i medici contatteranno chi non ha aderito alla campagna vaccinale cercando di capirne i motivi e invitandoli a sottoporsi alla somministrazione. Nel dettaglio, sono 53.985 i pugliesi tra i 60 e i 69 anni non vaccinati, pari al 10,92% del totale; tra 70 e 79 anni, invece, i non vaccinati sono 24.945, pari al 6,31% del totale, in queste due fasce di età la Puglia ha comunque la migliore copertura in Italia. Tra gli over80, mancano all’appello invece 8.056 anziani, il 2,95% del totale. Complessivamente, quindi, i pugliesi over60 non ancora vaccinati contro il Covid sono 86.986.

