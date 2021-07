Sarebbe un agguato in piena regola quello avvenuto intorno all’una di notte di ieri a San Severo, nel pieno dei festeggiamenti di piazza per la vittoria della nazionale italiana all’Europeo di calcio. A farne le spese un 42enne del luogo, Matteo Anastasio, ferito mortalmente da alcuni colpi di pistola sparati da una distanza ravvicinata.

Il giovane si trovava in viale Matteotti in sella al proprio scooter e in compagnia di suo nipote di 6 anni, quando alcune persone non ancora identificate lo hanno affiancato a bordo di un’altra moto e hanno aperto il fuoco. Il 42enne sarebbe stato colpito da numerosi colpi di pistola (sarebbero almeno 5 quelli esplosi) di cui, secondo le prime ricostruzioni, quelli al collo e alla testa sarebbero risultati fatali. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Gravissime le condizioni del bambino che si trovava insieme a lui a bordo dello scooter, raggiunto da un proiettile all’addome e che attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia in coma farmacologico.

Matteo Anastasio era noto nel campo della criminalità organizzata del luogo: nel 2015 aveva preso parte all’omicidio del boss di San Severo, Giuseppe Bonaventura, scaturito a seguito di un contenzioso per un alloggio popolare. Anche suo fratello Giuseppe, condannato per omicidio preterintenzionale, era stato ferito a morte in un agguato avvenuto 4 anni fa. Sul caso indagano ora i carabinieri, che non escludono la pista del regolamento di conti.

