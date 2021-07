Bari è tra le città più calde d’Italia con temperature molto elevate per più giorni consecutivi (quasi 40 gradi) e tassi di umidità elevati, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

Condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute: così la Regione Puglia ha diramato il livello di rischio 2 (su 3) a causa degli effetti negativi sulla salute, in particolare nei sottogruppi di persone suscettibili. Per fortuna nel capoluogo pugliese è in arrivo il maestrale che spazzerà via il torbido scirocco.

Ecco i consigli per affrontare il caldo fuori casa:

Evita di esporti al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18) a piedi o in auto se non climatizzata

Evita le zone particolarmente trafficate, recati in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata, evitando i luoghi affollati

Indossa abbigliamento leggero, in fibre naturali (cotone, lino, ecc) di colore chiaro e usa un cappello e gli occhiali da sole durante l’esposizione al sole. Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini, animali e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

In casa:

Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa o provvista di condizionatore, bagnandoti spesso con acqua tiepida o fresca per abbassare la temperatura corporea

Fai arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche e chiudi le finestre in quelle più calde

Bevi acqua in abbondanza, evita alcolici e bevande ghiacciate

Segui un’alimentazione leggera, evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca

Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente le terapie in corso

Se sei una persona suscettibile al caldo evita di passare velocemente dalla posizione orizzontale a quella verticale

