Vandali sono entrati questa notte nella scuola primaria Cirielli del San Paolo. L’incursione dalla finestra di un’aula: si sono poi diretti in un’altra stanza dove hanno incendiato dei fogli. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Non è chiaro il motivo del gesto. Non è stato distrutto altro. Sono in corso indagini.

Intanto il Comune proprio per quella scuola ha approvato il progetto preliminare di lavori di riqualificazione. Nello specifico gli interventi riguardano la recinzione esterna dell’intera area che circonda i due plessi scolastici, in quanto i muretti attuali sono deteriorati con le armature in acciaio ben visibili e ossidate. Per cui si procederà con il ripristino sia delle armature sia delle parti in calcestruzzo e con la ritinteggiatura della porzione metallica del recinto. Su un lato verrà anche installato un nuovo cancelletto pedonale.

Altre operazioni relative all’area esterna riguardano la sistemazione del verde, quindi con la rimozione di erbe infestanti e materiali obsoleti dal terreno e il rifacimento dei diversi muretti ammalorati, e la ristrutturazione della pavimentazione – camminamenti e marciapiedi – ormai sconnessa. I prospetti saranno interamente riqualificati con il rifacimento dell’intonaco, l’asportazione di parti danneggiate, la tinteggiatura, la sistemazione dei pluviali e il ripristino del lastrico solare, che verrà nuovamente impermeabilizzato. All’interno delle scuole verranno effettuati interventi di tinteggiatura delle pareti, sistemazione dei controsoffitti, di sostituzione di alcuni infissi, di installazione di luci a led e dell’impianto wi-fi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.