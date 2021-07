Come era prevedibile, i fuochi d’artificio ed i botti sparati in tutta Italia dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, ha creato non pochi disagi anche agli animali, secondo i dati raccolti direttamente ed attraverso i post e le pagine social dedicate alle segnalazioni degli animali scappati o fuggiti. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente-Italambiente stima che sono circa 1600 i cani e gatti fuggiti dalla propria abitazione a causa dei botti: di questi oltre 300 non erano ancora rientrati o non erano stati trovati, mentre alcune decine di cani e gatti sono stati ritrovati morti, investiti da auto.

