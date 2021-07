“Si può andare al ristorante, nei bar, nei musei, ai concerti, oppure salire su treni e autobus, senza aver fatto nemmeno una dose di vaccino? Penso di no, perché a nessuno è consentito di far ammalare gli altri”. Lo scrive il consigliere regionale Fabio Amati, che in maniera forte chiede l’interdizione agli spazi pubblici a chi sceglie di non vaccinarsi.