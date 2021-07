Un tampone su due, in media, ha la “variante Delta”. E secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Zooprofilattico di Foggia, si sono registrati 20 nuovi casi: principalmente nelle zone di Taranto, Brindisi e Lecce. La variante Delta continua a diffondersi, in Puglia sono stati riscontrati quasi 100 casi in totale. Così come in Italia questa variante potrebbe diventare dominante, superando l’inglese.

Per ora la situazione è sotto controllo, ma preoccupano gli eventi che si sono tenuti negli ultimi giorni legati ai festeggiamenti per gli Europei: gli assembramenti, senza mascherine, potrebbero aver agevolato la diffusione del virus. Le reali conseguenze si conosceranno solo tra qualche giorno.

