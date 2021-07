Una ciclopasseggiata dedicata alla vita di Michele Garofalo, deceduto a causa delle conseguenze di un incidente in biiccletta, una delle sue più grandi passioni. E’ quanto accadrà dal 15 al 17 luglio, giornate in cui si terrà la manifestazione “semi di Garofalo”, organizzata dall’APS Lezzanzare, in memoria di Michele.

Obiettivo dell’associazione, quello di continuare a ricordare il rispetto delle regole per una corretta mobilità fra pedoni, ciclisti e auto. Si parte giovedì 15 con una ciclopasseggiata che attraverserà Palese e Santo Spirito, start da piazza Bellini alle ore 19:30. Gli eventi proseguiranno il giorno seguente 16 luglio con Retake bari che alle ore 18:30 si occuperà di educazione ambientale in Piazza Capitaneo a palese.

La serata procederà poi alle ore 20:30 presso la sede della Fratres San Michele Arcangelo di Palese, in via Duca D’Aosta , 2, con la presentazione del libro di aforismi di Antonio Garofalo “Pensieri di carta” edito da FALVision. Sabato 17 luglio alle ore 18:30 in piazza Capitaneo, a Palese, Lezzanzare chiuderanno gli eventi con i loro format più conosciuti, saranno anche assegnati riconoscimenti a coloro i quali fanno dell’impegno socio culturale una missione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.