Allerta caldo in Puglia, in particolare nella zona di Taranto. Mentre a Bari non si raggiungeranno i 40 gradi e le temperature non desteranno preoccupazione, situazione diversa per Taranto. Ieri la Asl ha emanato un’allerta per ondate di calore fino a giovedì 15 luglio, seguendo le indicazioni del Ministero: Taranto e provincia raggiungeranno il livello 3, il più alto.

La Asl invita la popolazione ad adottare i dovuti accorgimenti: bere acqua in abbondanza, anche se non si ha sete, evitare di uscire e viaggiare nelle ore più calde, indossare abiti leggeri in fibre naturali e coprirsi il capo, mangiare cibi semplici e leggeri, preferendo frutta e verdura, arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche e chiudere finestre e tapparelle nelle ore più calde, proteggere i soggetti a rischio: neonati, bambini, anziani, persone affette da patologie croniche e debilitanti. È importante anche saper riconoscere i sintomi di un eventuale colpo di calore e rivolgersi al medico (o alla guardia medica).