Disagi nel primo pomeriggio di oggi all’hub di Acquaviva. I cittadini in attesa della propria dose per il vaccino anti Covid sono stati infatti costretti ad aspettare in fila all’esterno perché il centro era sprovvissto di aria condizionata. Per rinfrescare c’era solo un ventilatore.

A denunciare l’accaduto sono stati proprio alcuni dei cittadini in attesa all’esterno. Secondo quanto emerge dai video inviati alla nostra redazione questi ultimi sarebbero stati costretti ad attendere (senza sedie), o sotto il sole o sotto i gazebo. Il ventilatore, posizionato all’esterno e direzionato verso l’unico gazebo, di fatto, non è bastato a rinfrescare tutte le persone presenti, in una giornata, quella di oggi, in cui si è arrivati a sfiorare anche i 40 gradi.

