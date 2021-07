Ecco quel che resta dello storico stabilimento a sud di Bari, il Trullo: cabine usate come bagni e saccheggiate, rifiuti ovunque. Persino la pavimentazione vicino alla costa è crollata. La denuncia video è stata pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro. “Ecco l’ex stabilimento balneare sulla costa di Bari Lido il Trullo. Ospitava ogni estate tanti bagnanti, eravamo una famiglia – racconta nel post una cittadina – Il lido Trullo era un bel punto fermo della nostra città sia per la vicinanza alla città sia per la posizione geografica. Guardi oggi: è un rudere. Possibile che nessuno prenda in considerazione la possibilità di una nuova gestione. Intervenga sindaco, lei che ha a cuore la nostra città e la nostra costa”. L’ex stabilimento è in condizioni di estremo degrado, anche se qualcuno continua a frequentarlo per la discesa a mare, che resta molto pericolosa.

Ma il Trullo non è l’unico posto in queste condizioni: sulla costa a nord di Bari ci sono ex stabilimenti e ristoranti ormai diventati ruderi. Il Comune ha cercato di affidarli in gestione, ma in alcuni casi, come ad esempio per l’ex Ancora di Palese, prima ancora degli affidamenti, le strutture sono state incendiate.

