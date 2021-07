Si intitola “Municipi Sonori” ed è la rassegna di concerti gratuiti realizzati dall’Orchestra e dal Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli, organizzata dall’assessorato alle Culture del Comune di Bari e presentata questa mattina. All’incontro sono intervenuti il sindaco Antonio Decaro, l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il sovrintendente della fondazione Petruzzelli Massimo Biscardi e i presidenti dei cinque Municipi, Grazia Albergo, Lorenzo Leonetti, Gianlucio Smaldone, Nicola Schingaro e Vincenzo Brandi.

Il programma si apre venerdì 16 luglio alle 20.30 all’Istituto Pietro Alberotanza (San Paolo), per proseguire lunedì 19 luglio, sempre alle 20.30, in piazza Santa Maria del Fonte (Carbonara), e ancora mercoledì 21 luglio alle 20.30 a Villa Longo De Bellis (Palese). Il Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli offrirà al pubblico tre concerti con un programma dedicato a: da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo “Din, din, don suona vespero”, da La Gioconda di Amilcare Ponchielli “Feste! Pane!”, da I Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi “Jerusalem”, da Ernani di Giuseppe Verdi “Si ridesti il leon di Castiglia”, da Otello di Giuseppe Verdi “Fuoco di gioia”, da Macbeth di Verdi “Tre volte miagola la gatta in fregola” e “Patria oppressa”, da La traviata di Giuseppe Verdi “Coro di Zingarelle e Matador”, di Giuseppe Verdi “Spuntato ecco il dì d’esultanza”, da Rigoletto di Giuseppe Verdi “Zitti, zitti”, “Somewhere over the rainbow” di Harold Arlen, “Moon River” di Henry Mancini e “Wonderful World” di Bob Thiele e George Davis Weiss.

Nei restanti due appuntamenti, lunedì 26 luglio alle 20.30 al parco 2 Giugno (Carrassi) e giovedì 29 luglio alle 20.30 all’Istituto Salesiano Redentore (Libertà), l’Orchestra del Teatro Petruzzelli proporrà due concerti con un programma dedicato a: Sinfonia da La gazza ladra di Gioachino Rossini, Notturno Op. 70, n.1, di Giuseppe Martucci, Ouverture da Ruslan e Ljudmila di Michail Glinka, Sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi, Ouverture da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, Preludio del primo atto da La traviata di Giuseppe Verdi, Sinfonia da La forza del destino di Giuseppe Verdi, Ouverture da L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini.

“Con questa iniziativa vogliamo portare la musica e la bellezza in tutti i Municipi della città ha esordito il sindaco Antonio Decaro – Abbiamo scelto cinque luoghi simbolo e in questi abbiamo voluto portare il simbolo della cultura per eccellenza della città: l’orchestra della Fondazione Petruzzelli. Perché se quest’anno le porte del teatro si sono chiuse alla città adesso è la città che si apre al nostro teatro accogliendolo nelle scuole, nelle piazze, nelle chiese e nei parchi, luoghi simbolo della nostra città e della ripartenza, dove i cittadini si ritrovano per stare insieme e per tornare a vivere ascoltando la grande musica e tornando a godere la bellezza dello stare insieme. Voglio ringraziare la Fondazione Petruzzelli, il suo coro e tutti i musicisti che hanno accolto questa nuova sfida dimostrando ancora una volta grande professionalità e grande amore per la nsotra città”, ha concluso il sindaco.

“Questo è un momento importante – ha proseguito Ines Pierucci – perché non ci limitiamo ad attuare concretamente il decentramento, che è uno degli obiettivi di questa amministrazione, ma mettiamo in campo una condivisione strategica, politica e culturale in collaborazione con i presidenti di Municipio, con i quali abbiamo individuato i luoghi che ospiteranno i concerti. Tutti i quartieri sono importanti, quasi fossero cerchi concentrici di un’unica realtà territoriale, la nostra città, che sempre più a ragione ambisce ad essere europea. Ringrazio di cuore il sovrintendente Biscardi e i musicisti dell’orchestra e del coro della fondazione, che saranno portatori di bellezza in tutta la città”.

“Ringrazio il sindaco, l’assessora e la fondazione Petruzzelli – ha sottolineato Vincenzo Brandi – perché stiamo dando la possibilità di portare il teatro e la grande musica dove abitualmente non arrivano, in luoghi che non dispongono di contenitori culturali adeguati. Villa Longo De Bellis è diventata un luogo simbolo della cultura nel territorio del Municipio V, ospitando sin dall’inizio di questo mandato una serie di eventi che culminano con l’appuntamento del 21 luglio. Sono sicuro che questa sia la strada migliore per avvicinare quanti non sono abituati a questa modalità di fruizione culturale, favorendo una crescita collettiva della nostra comunità”.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti sarà libero su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà possibile prenotarsi specificando i nominativi dei partecipanti, data e luogo del concerto, scrivendo una mail a prenotazionipetruzzelli@gmail.com. Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 17 della data di ogni concerto. A partire da lunedì 12 luglio saranno accolte le prenotazioni per i concerti del Coro, a partire da lunedì 19 luglio sarà possibile prenotarsi per i concerti dell’Orchestra. Gli spettatori dovranno esibire la mail con la conferma di prenotazione, ricevuta dalla Fondazione Petruzzelli.

