“E’ un ottimo incentivo laddove si dovesse riscontrare una forte resistenza alla vaccinazione. Per il momento non credo sia il caso italiano e certamente non pugliese, dove la richiesta è ancora superiore all’offerta”. Lo ha detto all’Ansa l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in merito al dibattito delle ultime ore riguardante l’introduzione in Italia di un green pass obbligatorio.

In particolare, il dibattito, si è sviluppato in seguito alla decisione francese di inserire l’obbligatorietà per entrare nei locali o partecipare ad eventi pubblici come concerti o partite. “Quando le agende dovessero non riempirsi potrebbe essere la strada da seguire” – ha concluso Lopalco.

