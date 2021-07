È stato definito come una “catastrofe” dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il rischio di una nuova diffusione su larga scala del contagio da Covid19 nel caso in cui il ritardo nella vaccinazione dei bambini non verrà recuperato, soprattutto in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. E ancora, nel caso in cui le restrizioni sanitarie dovessero essere revocate troppo rapidamente.