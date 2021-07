Aumentano i positivi a Dubai: oltre 300 minorenni italiani sono bloccati a causa di un focolaio Covid. In un primo momento i contagi erano stati solo 11, poi hanno raggiunto quota 200. Ci sono anche pugliesi tra i minorenni bloccati. Vincitori di una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione con Accademia Britannica, tour operator dedicato al turismo studentesco in Italia e all’Estero, i giovani hanno contratto l’infezione a Dubai, forse durante la visita ad un mercato locale. Il viaggio di ritorno previsto nella giornata di ieri, 14 luglio, è stato annullato. Tra le disposizioni anche quella di dividere i positivi dai negativi in due strutture distinte.

Situazione simile a Malta, qui ci sono oltre 160 minorenni bloccati. Sarebbero oltre 60 le persone, tra ragazzi e guide, risultate positive al coronavirus; mentre le altre sono risultate negative al tampone. Tutti sono stati messi in quarantena nel Paese. Polemiche sono state sollevate dalle famiglie per l’iniziale mancanza di assistenza e per domani è prevista anche una manifestazione per chiedere di fare rientrare i ragazzi e curarli in Italia.