Nell’ambito del parere al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua una seconda tornata di commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi del Dl Semplificazioni, le commissioni Trasporti e Ambiente della Camera hanno indicato un ulteriore elenco di opere che necessitano di una determinante accelerazione.

Tra queste, diverse interessano la Puglia: il Parco della Giustizia di Bari; la direttrice Manna-Camporeale che collega le due stazioni ferroviarie ad alta velocità Hirpinia e Foggia; il collegamento mediano Murgia-Pollino, inserito nel piano nazionale per il Sud e approvato dal Cipe nel 2011; l’estensione del commissariamento della SS 275 anche al secondo lotto fino a Santa Maria di Leuca; l’estensione del commissariamento della linea ferroviaria Bari-Napoli al lotto relativo al ‘Nodo Bari Nord’; il raccordo ferroviario dell’aeroporto di Brindisi. Infine, per quanto concerne la linea ferroviaria Roma-Napoli-Bari, il Parlamento chiede che il commissario svolga, ai fini della velocizzazione della realizzazione dell’infrastruttura, lo studio di fattibilità, la progettazione e la costruzione di una piattaforma logistica presso la stazione Hirpinia, per garantire l’intermodalità.

“Parliamo di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa oppure, ancora, da complesse procedure tecnico-amministrative – dichiara il deputato Emanuele Scagliusi, capogruppo M5S in commissione Trasporti a Montecitorio – Opere che, avendo un rilevante impatto sul tessuto socio-economico dei territori, necessitano della nomina di un Commissario straordinario che possa accelerarne l’attuazione come l’esempio virtuoso del ponte di Genova ci dimostra. Il Parlamento continuerà a porre l’attenzione su queste importanti opere e monitoreremo sia il lavoro dei commissari sia l’impegno assunto dal Governo Draghi, certi – conclude – che si giungerà presto allo sblocco di situazioni spesso impantanatesi negli anni”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.