Venerdì 16 Luglio alle ore 10:00 sotto la sede dell’Adisu Puglia Link Bari farà una striscionata per richiedere al presidente della Regione Puglia e all’assessore Sebastiano Leo di nominare quanto prima il presidente del Cda ADISU. Solo in questo modo gli studenti e le studentesse potranno conoscere il bando benefici e servizi 2021/2022 e solo in questo modo le rappresentanze studentesche potranno richiedere eventuali miglioramenti del bando.

“Da troppo tempo attendiamo risposte. Negli scorsi incontri l’assessore Sebastiano Leo ci aveva più volte promesso che la nomina sarebbe presto arrivata, ma del presidente del CDA Adisu non si vede neanche l’ombra”, dichiara Chaimaa Zhaghloul, rappresentante collegio Dell’Andro.

“L’amministrazione regionale ha su di sé la responsabilità di star impedendo l’accesso di migliaia di studenti al bando benefici e servizi 2021/2022, non è ammissibile che questo non sia ancora uscito e che ci sia meno di un mese per completare la domanda e per conoscere i requisiti. Inoltre ancora tutta da chiarire è la questione dei fuorisede, ad oggi ancora non sappiamo chi verrà considerato fuorisede e chi no, anche per questo la nomina del presidente del CDA e la conseguente approvazione del bando sono fondamentali”, conclude Gennaro Cifinelli, esecutivo di Link Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.