Poteva avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto, questa mattina, in via Benedetto Croce, a Lecce. Un’automobile ha infatti sfondato una delle vetrine di un bar della zona, invadendo letteralmente il locale, in cui al momento, erano presenti diverse persone. E’ accaduto poco dopo le 9 del mattino. Fortunatamente illese le persone all’interno del locale.

Al volante dell’utilitaria una donna di 55 anni, anch’essa illesa ma sotto choc. Secondo quanto accertato dagli agenti di Polizia e di Polizia Locale, accorsi sul posto, la donna avrebbe ingranato la prima marcia invece di inserire la retromarcia. A quel punto l’automobile avrebbe iniziato ad avanzare e la donna non sarebbe riuscita ad arrestare la corsa del veicolo, che è finito sul marciapiede prima e all’interno del locale poi.

