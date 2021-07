Addio al generale Giovanni Mazzone, morto ieri a Roma. Era in pensione dopo 46 anni di servizio soprattutto in Puglia. Nato a Ruvo in provincia di Bari il 14 Settembre 1942 è stato arruolato presso l’Accademia Aeronautica il 25 Ottobre 1961 con il Zodiaco II. Promosso Capitano il 16 Marzo 1969 e Maggiore il 1° Gennaio 1977, ha incarichi come Capo Sezione e Capo Segreteria del 2° Reparto e 2° Ufficio di S.M.A. Promosso Tenente Colonnello l’1 Gennaio 1981, dopo quasi 4 anni è Comandante Gruppo S.L.O. del 4° Stormo di Grosseto, per poi ritornare a Roma allo S.M.A. ed essere promosso Colonnello il 31 Dicembre 1990. Promosso Generale di Brigata l’1 Luglio 1998 e dopo circa 1 anno è Comandante del Quartier Generale del Comaer e nel 1999 è Vice Comandante della 3ª Regione Aerea di Bari. Trascorre la sua carriera in area Roma ad esclusione di una esperienza come Comandate della 3ª Regione Aerea di Bari, 4 mesi prima della promozione a Generale di Squadra Aerea avvenuta l’1 Luglio 2004. Conclude la sua carriera come Generale del Ruolo delle Armi e Comandante della 3ª Regione Aerea.

Tra gli incarichi ricoperti si riporta Capo Segreteria 2° Reparto 2° Ufficio dello S.M.A., Comandante Gruppo S.L.O. del 4° Stormo di Grosseto, Capo Sezione 1° Reparto 1° Ufficio dello S.M.A., Comandante f.f. RE.S.C.A.M. di Roma, Vice Comandante e Comandante del Quartier Generale del Comaer, Vice Comandate e Comandante della 3ª Regione Aerea di Bari, Capo Reparto Generale Sicurezza di Roma e Vice Direttore Generale del Personale Militare di Roma.

Quando andò in pensione la città di Bari gli conferì anche la cittadinanza onoraria. Tanti i messaggi di cordoglio. “Il presidente ed il Consiglio Direttivo dell’Unuci – si legge su Facebook – comunicano con profondo cordoglio che il Socio Gen. di Squadra Giovanni Mazzone ha chiuso le ali in Roma. Già Comandante della III Regione Aerea è stato sempre molto attivo e partecipe alla vita ed agli eventi della Sezione, molti dei quali lo hanno visto protagonista in qualità di relatore o coordinatore. La città di Bari, con Delibera del Consiglio Comunale, in data1/10/2007 n. 2007/00079, al termine della sua attività di servizio, gli concesse la Cittadinanza Onoraria quale attestazione di stima e di gratitudine per il rapporto instaurato con la città e con i suoi abitanti, dando lustro alla stessa. Ai familiari giunga il cordoglio di tutti i soci di Bari”.

