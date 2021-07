L’Università Aldo Moro di Bari ha aperto le procedure per i test di ingresso che si svolgeranno a settembre. E già per Medicina si registra il tutto esaurito con 1332 domande per 393 posti disponibili. C’è tempo comunque fino al 22 luglio per inoltrare richiesta di partecipazione al test sul portale Universitaly o 2 agosto sul portale Esse3.

I quiz si svolgeranno a settembre, si comincerà con Veterinaria il primo settembre, il 3 sarà il turno di Medicina. Ovviamente saranno garantite le norme di sicurezza sia per evitare focolai covid (accesso obbligatorio con la mascherina, distanziamento e misurazione temperatura corporea) sia per evitare imbrogli (le aule saranno schermate e si entrerà passando dai metal detector).

Ma andando nel dettaglio: sono i corsi di Medicina e di Professioni Sanitarie i più ambiti. In totale per 14 corsi a numero chiuso ci sono 4.702 posti per l’Università di Bari. Le domande riguardano i corsi di Medicina, anche in lingua inglese, Professioni sanitarie, Scienze delle attività motorie, Veterinaria, i corsi dell’area scientifica sanitaria, Beni culturali, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecniche agrarie, Formazione primaria, Psicologia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.