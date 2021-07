“Dopo 157 anni dalla sua costruzione, oggi la stazione di Bari centrale si mostra sotto una nuova veste, più moderna, più efficiente e più accogliente per le migliaia di persone che ogni giorno la attraversano”. Presenta così la nuova stazione di Bari, il sindaco Antonio Decaro. “Spero sia di buon auspicio per Bari inaugurare questa nuova struttura in un momento di grande ripresa e riapertura per la città e per la Regione”, aggiunge. “Questo – spiega ancora – si caratterizza come un punto di scambio intermodale, trasportistico. Finalmente questo luogo diventa una cerniera tra la Bari storica del Murattiano e la Bari moderna, oltre la ferrovia. Prima era vista come una frattura, oggi cerniera che lega dal punto di vista urbanistico i quartieri”.