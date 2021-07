Terzo giorno di occupazione del palazzo di presidenza della regione Puglia. Non si ferma la protesta dei disabili, nonostante l’appello dell’assessore al Welfare Rosa Barone, di tornare a casa perché tutte le richieste erano state accolte. I disabili chiedono di parlare con il presidente Michele Emiliano.

Ieri pomeriggio uno dei disabili che sta occupando la presidenza si è sentito male ed è intervenuto il 118. Dopo i dovuti controlli medici, è stato trasferito in ambulanza al Policlinico di Bari per ulteriori accertamenti. “La manifestazione di protesta per i diritti delle persone con disabilità dentro e fuori dal palazzo va avanti da tre giorni – spiegano i manifestanti – Il presidente della Regione Puglia, Emiliano Michele, non si è mai fatto vivo con noi. Stiamo portando avanti una lotta durissima per i diritti fondamentali delle persone. Il comportamento di Emiliano è inaccettabile e inumano”.

