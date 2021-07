“Dicono compleanno bagnato, compleanno fortunato. Grazie a tutti per gli auguri, mi fate sentire sempre speciale in questa giornata”. E’ quanto ha scritto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sui social ringraziando i cittadini per gli auguri, in una giornata, quella di oggi, segnata da maltempo e nubifragi.

In tanti, sin da questa mattina, hanno infatti colto l’occasione per augurare buon compleanno al sindaco, che oggi compie 51 anni. Diversi i messaggi pubblicati sulla sua bacheca. “Oggi sono perdonato anche per le strade allagate? – ironizza il sindaco concludendo il post con un “Vi voglio bene”.

(Foto Facebook Decaro)

