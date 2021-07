“Ogni promessa è debito!”, scrive Leonetti, che si è recato in strada de Serio e via Padre Pio in compagnia degli agenti del nucleo antidegrado della Polizia Locale di Bari, per testimoniare, in prima persona, la condizione di degrado e di pericolo della zona, invasa da rifiuti di ogni genere. In particolare, un’area dove sono accumulati e abbandonati un grosso quantitativo di rifiuti in materiale probabilmente amiantosi.