Grave aggressione ieri sera su un autobus della linea 16 dell’Amtab, che si trovava al quartiere San Paolo di Bari nei pressi della fermata di via Candura. Secondo la ricostruzione dei fatti, due uomini si sarebbero scagliati contro un turista di Bergamo che si trovava sul mezzo in compagnia di sui figlio 11enne e, nel tentativo di sottrargli un borsone con cui si stava recando in aeroporto, lo avrebbero ripetutamente colpito con un martello alla testa.