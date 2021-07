Obbligo di green pass per accedere ai luoghi pubblici a rischio assembramento. Pena, multe fino a 400 euro per l’utenza – ridotti a 260 in caso di pagamento entro il quinto giorno – e chiusura di cinque giorni per i gestori inadempienti. È l’ipotesi sul tavolo del governo per la redazione del nuovo Decreto Covid, contenente le misure di contenimento della pandemia per i prossimi mesi.