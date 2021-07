Puntuale rispetto alle previsioni, il maltempo ha iniziato ad investire la Puglia dal pomeriggio di ieri e a partire dalla son Dauna, su cui già si concentravano i messaggi di allerta diramati dalla Protezione civile durante la giornata.

Nella prima serata di ieri, a Cerignola, un tornado ha investito il litorale, percorrendo un importante tratto con la sua classica forma ad imbuto e un’importante forza centrifuga che, fortunatamente, sembra non aver avuto gravi conseguenze per cose e persone. Il fenomeno è stato immortalato in un video condiviso da MeteOne Puglia e Basilicata, che parla di un tornado di tipo “landspout”, cioè non mesociclonico.

In tarda serata, invece, il maltempo ha iniziato ad investire la provincia di Bari, dove il cielo si è coperto di nuvoloni neri e un primo accenno di pioggia si è trasformato, nella notte, in un vero e proprio temporale. Allagamenti sono stati segnalati a Carbonara, dove le strade in pendenza si sono trasformate in veri e propri torrenti.

(Foto e Video: MeteOne Puglia e Basilicata e Francesco Magrone)

