Il maltempo non sta risparmiando la Puglia. Nel primo pomeriggio di oggi una bomba d’acqua si è abbattuta su Acquaviva delle Fonti inondando letteralmente le strade. Lo segnala il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, con un video pubblicato sui social in cui emerge chiaramente la situazione.

“La bomba d’acqua di poco fa è stata la seconda per portata e intensità dal 2014 – scrive su Facebook il sindaco, Davide Carlucci – l’estramurale, nonostante le caditoie siano state ripulite stamattina è diventata un fiume. Ma piazza Kennedy – precisa – non è diventato un lago. Sembra che le vasche stiano facendo il loro dovere” – ha concluso ricordando il nubifragio del 2014, ben prima che venissero effettuati dei lavori di restauro che hanno permesso di migliorare leggermente la situazione.

Nella prima serata di ieri, a Cerignola, un tornado ha investito il litorale, percorrendo un importante tratto con la sua classica forma ad imbuto e un’importante forza centrifuga che, fortunatamente, sembra non aver avuto gravi conseguenze per cose e persone. L’allarme maltempo, specifichiamo, non è ancora rientrato.

