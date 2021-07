Omicidio nella notte nel centro di Lequile, in provincia di Lecce. Un uomo di 69 anni, Giovanni Caramuscio, è stato ucciso poco prima della mezzanotte mentre si trovava nei pressi di uno sportello bancomat per prelevare dei contanti. Ad aggredirlo sarebbero stati in due che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbero avuto i volti coperti dalle mascherine e lo avrebbero sorpreso alle spalle mentre effettuava l’operazione.