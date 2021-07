Sarebbe stata trascinata dietro la sua auto dalle stesse persone che si erano fermate per prestarle soccorso e che avrebbero tentato di violentarla. È accaduto ieri sera, in Salento, in una strada interpoderale tra Alezio e Gallipoli. Vittima dell’aggressione una ragazza di 25 anni residente in Piemonte e in vacanza in Puglia, che mentre guidava per raggiungere alcuni amici, ha dovuto fermare la macchina a causa di una gomma forata.