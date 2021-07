L’avviso Spazi di prossimità chiuderà alle ore 12 del 29 Luglio 2021. Lo ha stabilito La Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia con apposito Atto dirigenziale (n. 88 del 13/07/2021) sulla base delle risorse sinora attivate che ammontano all’82% del totale delle risorse disponibili.

Spazi di Prossimità, è un avviso a sportello rivolto alle organizzazioni che gestiscono attivamente uno o più spazi di proprietà pubblica destinati ai giovani e all’innovazione sociale (Laboratori Urbani, Laboratori Urbani Mettici le Mani, Laboratori Urbani in Rete e Luoghi Comuni), prevede un sostegno a fondo perduto (contributo massimo di 15.000 euro) articolato su due linee di intervento complementari per conciliare la necessità di assistenza nel breve periodo con l’esigenza di avviare una ri-programmazione nel medio periodo favorendo interventi che consentano di riorganizzare la fruizione dei contenuti culturali e sociali e di adeguare gli spazi per il rispetto delle regole del distanziamento sociale. Per i soggetti in possesso dei requisiti di candidatura di cui all’art. 3 dell’Avviso sarà pertanto, possibile presentare domanda, fino alle ore 12,00 del 29 Luglio 2021.

Le domande che perverranno entro tale termine saranno valutate in ordine cronologico di arrivo e finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili che ammontano a circa 120.000,00 euro.

