I festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei. Le polemiche per le critiche sulla cucina della Valle d’Itria da parte di Lorenzo Biagiarelli. La storia di una mamma con il figlio operato d’urgenza a Firenze, dopo due mesi di rimpalli a Bari. L’aggressione a Bari ad un turista e l’alga tossica in Puglia.. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 11 luglio. L’esperto di cucina sommerso da insulti dopo le critiche sulla cucina della Valle d’Itria.

Lunedì 12 luglio. Esplode la gioia per la vittoria dell’Italia: notte magica in Puglia

Martedì 13 luglio. La Puglia nella morsa del caldo.

Mercoledì 14 luglio. La denuncia di una mamma: il figlio operato d’urgenza a Firenze dopo due mesi di rimpalli a Bari

Giovedì 15 luglio. Scacco al clan, 17 arresti: così si spacciava a San Pasquale, quartiere di Bari

Venerdì 16 luglio. Allarme alga tossica in tre punti della regione.

Sabato 17 luglio. Brutale aggressione ad un turista a Bari

