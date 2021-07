Potrebbe essere legata ai festeggiamenti di piazza per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio la vistosa impennata dei casi di positività al Covid19 in Puglia. Stando ai bollettini diramati dalla Regione, infatti, nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 luglio, la curva è tornata a salire vistosamente, facendo addirittura registrare il raddoppio dei casi in un solo giorno: 81 positivi ieri contro i 46 registrati il giorno prima.

Incremento che, con tutta probabilità è causato dalla rapida diffusione della variante Delta del Coronavirus ma che, secondo l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, potrebbe essere stato incentivato dai maxi-assembramenti verificatisi a Bari e nelle altre città della regione in occasione delle partite degli Europei e, in particolare, ai festeggiamenti per la vittoria, avvenuta lo scorso 11 luglio.

Intanto, è atteso per domani mattina un tavolo in Regione per stabilire le modalità di gestione dei flussi turistici in Puglia, durante il quale sarà discussa l’ipotesi di rendere obbligatorio il tampone per i turisti in arrivo dall’estero.

