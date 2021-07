Un violento nubifragio si è abbattuto, nel pomeriggio sul Gargano, dove acqua e un vero e proprio fiume di fango ha letteralmente invaso spiagge, lidi, strade, senza risparmiare la rete ferroviaria. Ferrovie del Gargano segnalano infatti allagamenti nei pressi della fermata Portone Perrone di San Nicandro Garganico, a causa dei quasi i treni della sera subiranno alcune modifiche: il treno in partenza alle ore 19.42 da Foggia arriverà ad Apricena dove terminerà la corsa; il treno in partenza da Foggia alle ore 20.28 sarà sostituito con autobus con destinazione Peschici; sostituiti con autobus anche i treni Rodi-Ischitella delle ore 22.35 e Ischitella-Peschici Calenella delle ore 22.59. Soppressi i treni delle 23.54 e 00.44 in partenza da Peschici Calenella e sostituiti con bus in partenza alle ore 00.44 dal piazzale esterno della stazione di Peschici Calenella che proseguirà la sua corsa sono a Foggia.

I tecnici sono ora al lavoro per ripristinare la linea. Intanto, segnalazioni giungono anche da alcuni lidi di Peschici, che sono stati letteralmente invaso dall’acqua.

(Foto: Ferrovie del Gargano in alto e in copertina. In vaso foto video Facebook spiaggia Peschici)

