A pochi giorni dalla vittoria della nazionale italiana di calcio agli Europei contro l’Inghilterra, il commissario tecnico della squadra, Roberto Mancini, si è spostato in Puglia per trascorrere alcuni giorni di vacanza tra resort di lusso, cene e passeggiate d’arte.

Ieri sera Mancini è stato fotografato per le vie di Conversano dove ha cenato in un ristorante stellato per poi godersi una mostra firmata da artisti locali allestita nel centro storico, accompagnato dal sindaco Giuseppe Lovascio. Da quanto si apprende, il ct alloggerebbe in un resort di lusso di Fasano. Nella stessa struttura sarebbero ospiti, attualmente, anche Shevchenko, allenatore ucraino e Alessandro Del Piero.

Si rilassa, invece, ad Ostuni, il campione d’Italia con l’Inter Stefano Sensi: è nella stessa città bianca che Sensi ha sposato, ieri, la modella brindisina Giulia Amodio. Ha scelto, invece, il mare di Polignano Alex Meret, portiere del Napoli e neo laureato campione d’Europa con la nazionale a Wembley.

(Foto: Giuseppe Fanelli Facebook)

