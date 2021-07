E’ un insospettabile 29enne il giovane di Bari che, ieri, è stato arrestato dai carabinieri di Modugno con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, incensurato, è stato notato dai carabinieri mentre si aggirava per le vie di Modugno e, in particolare, nei pressi delle abitazioni di soggetti “controindicati”: a quel punto agli investigatori è bastato studiarne i movimenti per un po’ e capire le finalità di quegli spostamenti.

Intuito che la sua attività potesse avere a che fare con gli stupefacenti, la scorsa mattina è scattato il controllo, tramite una perquisizione domiciliare nell’appartamento in cui il giovane vive con i suoi genitori. Inutili le cautele adottate dal ragazzo che aveva nascosto parte della sostanza stupefacente nelle tasche di alcuni giubbotti appesi all’interno dell’armadio della sua camera: complessivamente

i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 41 cipolline in cellophane, opportunamente sigillate, contenenti cocaina per un peso complessivo di 23 grammi. Rinvenuto, poi, un altro involucro contenente 100 grammi di cocaina pura ancora da “tagliare”, oltre a un bilancino e alla somma contante di 100 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Droga, bilancino e denaro contante sono stati sottoposti a sequestro e per il 29enne, al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, sono scattate le manette. Il ragazzo è stato associato presso la casa circondariale di Bari dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

