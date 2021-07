Ieri pomeriggio, a Bari, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in un’abitazione in cui era stata segnalata la presenza di un uomo con intenti suicidi. L’allarme è stato dato, mediante una telefonata al 113, dalla ex moglie che, a sua volta, aveva ricevuto una chiamata dal suo ex in cui manifestava l’intenzione di voler porre fine alla sua vita. Intervenuti sul posto, i poliziotti sono riusciti ad accedere all’appartamento, ubicato al quarto piano, servendosi di un’impalcatura installata sulla facciata del palazzo per lavori di ristrutturazione.

L’uomo, privo di sensi per via dell’assunzione di un cocktail di farmaci, era sdraiato sul proprio letto con accanto un’ingente quantità di medicinali. Allertato dai poliziotti, sul posto è giunto personale del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha condotto l’uomo presso una struttura ospedaliera.

