Ieri sera, a San Girolamo, i poliziotti della squadra volante hanno deciso di sottoporre a controllo un motociclista che, nonostante l’Alt, non si è fermato davanti agli agenti e si è dato a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento per le vie della città, il centauro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

A seguito di accertamenti, gli agenti hanno raggiunto il luogo di residenza dell’intestatario del veicolo e hanno rintracciato l’uomo che poco prima si era sottratto al controllo: si tratta di un pregiudicato 34enne che viaggiava a bordo di una moto intestata a sua sorella, con lui convivente. Dopo essere stato sottoposto a foto-segnalamento, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre ieri sera, al quartiere Libertà, i poliziotti hanno sottoposto a controllo due cittadini extracomunitari. Uno dei due, un cittadino nigeriano di 32 anni, incensurato, è risultato essere inottemperante all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. L’uomo è stato accompagnato in Questura e messo a disposizione dei poliziotti dell’ufficio Immigrazione.

