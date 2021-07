“Non c’è un’ora da perdere, perché ogni giorno in più di Dad sarebbe un crimine contro il loro futuro”. A parlare è Fabiano Amati, presidente della commissione regionale Bilancio e programmazione della Regione Puglia, che si esprime in maniera netta sulla necessità di accelerare la somministrazione dei vaccini ai ragazzi prima del rientro in aula a settembre.